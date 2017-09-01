На "похожих на Землю" планетах системы Trappist-1 может быть вода - наблюдения Hubble

Международная команда астрономов во главе с Винсентом Бурье из Женевы провела новые наблюдения системы из семи планет земного типа, вращающихся вокруг карликовой звезды TRAPPIST-1, с помощью космического телескопа Hubble. Эту систему открыли в феврале 2017 года всего в 40 световых годах от Земли.

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Как пишет Naked Science, в статье, препринт которой доступен на сайте Hubble, ученые рассматривают влияние УФ-излучения, которое получает каждая из планет системы TRAPPIST-1 от звезды. Ученые пояснили, что эта величина играет существенную роль в эволюции планетных атмосфер – так, одни УФ-лучи могут разбивать молекулы воды в них на кислород и водород, а другие, более коротковолновые, ведут к нагреву верхних слоев атмосферы, облегчая утечку этих легких газов в космос.

Наблюдения Hubble позволили ученым зарегистрировать такие утечки водорода как минимум у двух внутренних планет системы, TRAPPIST-1b и c, получающих максимальное количество ультрафиолета.

"Это позволяет считать, что в их атмосферах наверняка имеется водяной пар. Более того, расчеты показывают, что за последние 8 млрд лет (напомним, что TRAPPIST-1 намного старше Солнечной системы, и ее возраст оценивается в более чем 9 млрд лет) эти планеты могли потерять объем воды в 20 раз больший, чем объем Мирового океана на Земле", - сказано в статье.

При этом отмечается, что более далекие от звезды планеты, такие как TRAPPIST-1e, f и g, не только находятся в «обитаемой зоне», теоретически подходящей для существования на их поверхности жидкой воды, но и потери должны испытывать не такие большие. По оценке Бурье и его соавторов, на них вполне может иметься вода, хотя для окончательного ответа еще понадобятся новые наблюдения.