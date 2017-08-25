Ученые показали живущую на рекордной глубине рыбу - она оказалась милашкой (фото, видео)
17:02, 25 августа 2017Наука и IT
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Японским учёным удалось впервые заснять на видео рыбу, живущую на рекордной глубине: ей оказался морской слизень, правда, выглядит он не очень соответствующе своему названию.
Именно этой лазоревой рыбке японские учёные устроили звёздный час / фото medialeaks.ru
Многие пользователи даже решили, что эта рыба довольно милая, но всё меняется, как только её поднимают на поверхность.
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Никому из её сородичей, обитающих на глубине 8 178 метров и глубже, ещё ни разу не удавалось попасть в объектив камеры, передает Medialeaks.
Исследователи погрузили в пучину океана огромный аппарат с камерами и приманкой из макрели, на которую и клюнули обитатели Марианской впадины.
Как сообщал УНИАН, у берегов Австралии выловили самое уродливое животное планеты, рыбу-гроб и рыбу-ящерицу.
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