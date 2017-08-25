Ученые показали живущую на рекордной глубине рыбу - она оказалась милашкой (фото, видео)

Многие пользователи даже решили, что эта рыба довольно милая, но всё меняется, как только её поднимают на поверхность.

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Никому из её сородичей, обитающих на глубине 8 178 метров и глубже, ещё ни разу не удавалось попасть в объектив камеры, передает Medialeaks.

Исследователи погрузили в пучину океана огромный аппарат с камерами и приманкой из макрели, на которую и клюнули обитатели Марианской впадины.

Как сообщал УНИАН, у берегов Австралии выловили самое уродливое животное планеты, рыбу-гроб и рыбу-ящерицу.