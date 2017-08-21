Ученые NASA будут наблюдать за солнечным затмением на реактивных самолетах

Ученые будут следить за солнечным затмением, которое состоится 21 августа, с неба. Финансируемая NASA команда будет следовать за тенью Луны над восточной частью США на двух специально оборудованных реактивных самолетах "WB-57F", пишет Голос Америки.

Самолеты поднимутся в воздух из космического центра NASA им. Джонсона в Хьюстоне, штат Техас, и пролетят над штатами Миссури, Иллинойс и Теннесси, на высоте в 50,000 футов (около 15,000 метров).

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Таким образом, ученые смогут следить за затмением в три раза дольше, чем с Земли. Это даст им редкую возможность сделать расширенные наблюдения.

На носах самолетов будут размещены телескопы. Благодаря этому ученые сделают уникальные снимки атмосферы Солнца.

Они также будут следить за Меркурием и сделают первую тепловую карту планеты.