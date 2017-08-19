Google назвал дату выхода новой версии Android

Новая версия операционной системы Android O будет выпущена 21 августа – в день солнечного затмения, сообщает ZN.ua со ссылкой на заявление Google.

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"21 августа солнечное затмение пройдет над всей территорией США впервые с 1918 года. Android поможет вам испытать это историческое природное явление, чтобы вы могли больше узнать о затмении и рассчитывать на большой день — когда вы встретитесь со следующей версией Android и всеми ее супер новыми мощностями", - говорится в сообщении.

Компания уже запустила сайт с обратным отсчетом до начала презентации, которую можно будет посмотреть онлайн.

Как сообщал УНИАН, первыми обновление прошивки до Android O получат гаджеты Pixel от Google.