Китай рассматривает интернет-зависимость на высшем уровне
Закон проходит второе чтение
Высший законодательный орган Китая - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - рассматривает проект законодательной поправки, которая будет стимулировать развитие технологий, предотвращающих интернет-зависимость у молодежи, сообщает Синьхуа.
Дополнение к закону КНР о защите несовершеннолетних предусматривает, что государство должно стимулировать создание новых технологий, в том числе программного обеспечения для предотвращения интернет-зависимости у молодежи. Предполагается, в частности, разработка ПО, которое будет прерывать онлайн-игры через определенное время.
В настоящее время поправка проходит второе чтение.
По правительственным оценкам, в стране насчитывается свыше двух миллионов молодых людей, страдающих от интернет-зависимости.
Всего количество регулярных интернет-пользователей превышает 123 миллиона человек.