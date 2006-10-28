Китай рассматривает интернет-зависимость на высшем уровне

Высший законодательный орган Китая - Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) - рассматривает проект законодательной поправки, которая будет стимулировать развитие технологий, предотвращающих интернет-зависимость у молодежи, сообщает Синьхуа.

Дополнение к закону КНР о защите несовершеннолетних предусматривает, что государство должно стимулировать создание новых технологий, в том числе программного обеспечения для предотвращения интернет-зависимости у молодежи. Предполагается, в частности, разработка ПО, которое будет прерывать онлайн-игры через определенное время.

В настоящее время поправка проходит второе чтение.

По правительственным оценкам, в стране насчитывается свыше двух миллионов молодых людей, страдающих от интернет-зависимости.

Всего количество регулярных интернет-пользователей превышает 123 миллиона человек.

РИА "Новости"