В работе Skype произошел масштабный сбой (карта)

Пользователи Skype по всему миру опять столкнулись со сбоями в работе сервиса. Сбой затронул десятки стран, свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

"Мы знаем о проблеме, из-за которой пользователи не могут получать и принимать сообщения в чатах. Инженерная команда уже занимается этим делом", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Skype Heartbeat.

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С проблемами в работе Skype столкнулись пользователи Украины, Румынии, Беларуси, России, Болгарии, Италии, Франции, Испании, Чехии, Германии и других стран.

Многие пользователи жалуются на то, что у них не отправляются сообщения либо очень долго идут к получателю.

Как сообщал УНИАН, 19 июня произошел сбой в работе сервиса для общения Skype. Об этом писали пользователи социальных сетей из Украины, стран Евросоюза и США.

Пользователи жаловались на то, что их "выбросило" из программы, и они не могут войти в нее. Другие говорят о том, что отправляют сообщения, но их собеседники не видят.