В Крыму обнаружили "могилу инопланетянина" (фото)

Исследователи обнаружили при раскопках некрополя Кыз-Аул под Керчью захоронение полуторагодовалого ребенка с насильно деформированным черепом, которое датируется II веком нашей эры.

"Из интересных находок на некрополе Кыз-Аул можно отметить захоронение младенца II века нашей эры. Его необычность заключается в том, что у погребенного по варварской традиции был сильно деформирован череп", -говорится в сообщении фонда "Археология", которое передает РИА Новости.

Погребенный лежал головой на восток в грунтовой могиле без плитового перекрытия. Археологи полагают, что это был мальчик, которому на момент смерти было не более полутора лет, так как на его черепе еще не заросли роднички.

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"Соответственно, его голова подверглась деформации практически сразу после рождения. Деформация черепов чаще всего встречается у сарматов, особенно поздних, и является одним из признаков их идентификации", — сообщили археологи.

Черепная деформация, вероятнее всего, осуществлялась для демонстрации социального статуса. Существовало мнение, что она приводила к повышенной агрессивности. Таким образом, мальчику суждено было стать воином, защитником Боспорского государства, отмечают исследователи.

Как рассказали археологи, для сторонников палеоконтакта подобного рода черепа являются неопровержимым доказательством посещения пришельцами Земли, в связи с чем захоронение окрестили "могилой инопланетянина".

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