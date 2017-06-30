Twitter планирует добавить возможность помечать "фейковые новости" - СМИ

Twitter планирует добавить функцию, которая позволит помечать содержащие ложную и "опасную" информацию твиты.

Об этом The Washington Post рассказали два близких к проектам компании источника, передает republic.

По их словам, функция, возможно, будет выглядеть как "крохотная кнопка" в выпадающем меню соцсети. Собеседники газеты подчеркнули, что проект находится на стадии прототипа и нельзя стопроцентно говорить о его будущей реализации. Другие подробности не сообщаются.

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Газета пишет, что Twitter испытывает множество проблем, включая "фейковые новости" с поддельных аккаунтов и использование сервиса террористами для вербовки сторонников. Новая технология задумывается как часть "противодействия безудержному некорректному использованию" платформы.

Как заявила представитель компании Эмили Хорн, Twitter не собирается запускать функцию в ближайшее время. Она также отказалась какие-либо комментарии о тестировании.