ООН: деньги не были основным мотивом глобальной кибератаки

Глава Глобальной программы Организации Объединенных Наций по киберпреступности Нил Уолш заявил, что следователи до сих пор не могут установить инициаторов последней глобальной кибератаки, но стратегия нападающих указывает, что не деньги были основным мотивом их действий.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В частности, программное обеспечение, использованное во время атаки на этой неделе, было значительно сложнее, чем то, которое применялось в предыдущих атаках с применением вируса WannaCry, отметил специалист. Но инициаторы новой атаки не опытны в вопросе сбора выкупа от жертв в обмен на разблокирование их компьютеров, утверждает Уолш.

Это, по его словам, позволило 28 июня заблокировать учетную запись и сделать невозможным получение денег.

«Это может быть любой: от какого-то парня, который сидит в подвале, до национального государства», - сказал глава Глобальной программы ООН по киберпреступности.

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Как известно, 27 июня масштабная хакерская атака началась в Украине, она поразила компьютеры правительства, банков, предприятий. О кибератаке сообщили и в других странах. Значительный ущерб был нанесен в Италии, странах Центральной Европы и Израиле.

В Германии «поражена система центрального офиса компании Nivea Beiersdorf в Гамбурге», сообщает телеканал ARD. В России атаке подверглась государственная корпорация «Роснефть».

28 июня компьютерный вирус-вымогатель Petya.А распространился на страны Азии. В Индии из-за кибератаки вышла из строя система управления грузами крупнейшего порта страны. Сбои зафиксировали и в Китае, однако их масштабы не были столь значительными.

Вирус Petya.А шифрует данные на компьютере и требует выкуп. Специалисты по компьютерной безопасности советуют ничего не платить - никаких ключей после выплаты денег владельцы пораженных компьютеров не получают.

Похожим образом действовал вирус-вымогатель WannaCry, от которого в мае 2017 года пострадали более 300 тысяч компьютеров в 150 странах.