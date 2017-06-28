Кибератака на Украину осуществлялась через программу M.E.doc - Киберполиция

Хакерская атака на Украину осуществлялась через программу для отчетности и документооборота M.E.doc.

Об этом сообщили в Департаменте Киберполиции Национальной полиции Украины на странице в Facebook.

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"На данный момент предварительно известно, что вирусная атака на украинские компании возникла из-за программы "M.E.doc." (программное обеспечение для отчетности и документооборота)", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что данное программное обеспечение имеет встроенную функцию обновления, а хакерская атака началась после сегодняшнего обновления в 10:30, размер которого составил приблизительно 333 кб.

"В дальнейшем, вредоносное программное обеспечение распространялось с помощью уязвимости в протоколе Samba (которая также использовалась во время атак WannaCry)", - отметили в Киберполиции.

Также, в Киберполиции рекомендуют временно не применять обновления, которые предлагает программное обеспечение "M.E.doc." при запуске.

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Как сообщал УНИАН, 27 июня крупнейшей хакерской атаки, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.