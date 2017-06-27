Жертвами масштабной хакерской атаки стали около 30 банков и 3 облэнерго - СМИ

В Украине под атаку неизвестного компьютерного вируса, похожего на вирус-вымогатель WannaCry, попали 30 банков, а также три облэнерго. Об этом сообщает ZN.UA со ссылкой на источник в Нацбанке Украины.

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Украинские банки и компании подверглись хакерской атаке около полудня.

Как сообщалось, пострадали такие банки как "Сбербанк", "Укрсоцбанк", "Укргазбанк", "ОТП Банк", и российский "ПИБ".

Напомним, компьютерный вирус "WCry" (также известный как "WannaCry" и "WannaCryptor") атаковал в целом не меньше 200 тысяч устройств по всему миру, среди которых компьютеры больниц, государственных структур и мобильных операторов.

Как сообщал УНИАН, несколько украинских банков, а также некоторые предприятия коммерческого и государственного секторов сегодня, 27 июня, подверглись внешней хакерской атаке неизвестным вирусом. По информации НБУ, в результате кибератак банки испытывают трудности с обслуживанием клиентов и проведением банковских операций. Регулятор отметил, что в настоящее время в финансовом секторе усилены меры безопасности и противодействия атакам хакеров всех участников финансового рынка.