Исследователи в Перу нашли искусственный вулкан

19:02, 24 июня 2017
Наука и IT
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Исследователи уверены, что древние перуанцы использовали жерло вулкана для костров, чтобы получить максимальную температуру горения.

Иллюстрация Reuters

В Перу исследователи из университета Миссури нашли вулкан искусственного происхождения, внутри которого есть длинная лестница.

Об этом пише 24 канал.

Как сообщили ученые, высота насыпи над вулканом составляет примерно 15 метров и он был построен еще во времена неолита.

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Вулкан имеет вид небольшого конуса на берегу реки Непенья. Внутри там лестницы, с помощью которых местные жители спускались вглубь насыпи. Стены укрытия были укреплены кирпичом, а пол так называемого колодца имеет покрытие из гипса.

Исследователи уверены, что древние перуанцы использовали жерло вулкана для костров, чтобы получить максимальную температуру горения.

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Теги: #Перу#искусственный вулкан