Во всемирной паутине участились случаи киберсквоттерства

Случаев жульничества во Всемирной паутине становится значительно больше, говорится в отчете фирмы MarkMonitor, отслеживающей использование брендов, а также торговых марок. Наиболее распространенной формой мошенничества является регистрация новых доменных имен для их дальнейшей перепродажи.

В 2008 году, согласно официальным данным, число случаев киберсквоттинга увеличилось на 18%. За весь прошлый год было сообщено о 1 722 133 доменах, таким образом или по-другому нарушающих права на различные торговые марки. Кроме того, 80% киберсквоттерских сайтов, существовавших в 2007 году, до сих пор остаются активными.

По словам Фредерика Фелмана, главного специалиста по маркетингу фирмы MarkMonitor, "тот факт, что именно 80% фишинговых сайтов, выявленных в прошлом году, по-прежнему остаются активными, свидетельствует об экономической выгоде такого рода деятельности".

Специалисты MarkMonitor рекомендуют владельцам брендов решительно бороться с теми физическими лицами или компаниями, которые присваивают себе чужие торговые марки или имена доменов.

Среди наиболее востребованных киберсквоттерами приемов - фишинг, схемы которого зачастую предусматривают кражу пользовательских данных. MarkMonitor говорит, что именно объемы реализации фишинговых схем на доменах киберсковоттеров возросли в первые 6 месяцев 2008 года на 122%. Количество атак на финансовые организации возросло на 51%.

Еще одной проблемой, с которой сталкиваются легитимные владельцы доменов - это эксплуатация брендов, когда доменное имя вместе с похожим, но далеко не идентичным названием и зачастую скопированным дизайном, пытается быть похожим на работу того или иного бренда, вводя пользователя в заблуждение.

В настоящее время фишинговые нападения на сайты, занимающиеся онлайн-аукционами, а также розничной торговлей, немного ослабли, однако нынче мошенников значительно больше привлекают социальные сети и игровые сайты. По данным MarkMonitor, большая часть нелегальных сайтов, занимающихся хищением брэндов, зарегистрированы в Соединенных Штатах, Германии и Великобритании.

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