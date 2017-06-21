У пожилых отцов чаще рождаются сыновья с высоким уровнем интеллекта - ученые

Сыновья, родившиеся у немолодых родителей, чаще вырастают «гиками» — высокоинтеллектуальными, чрезвычайно увлеченными своими идеями и интересами. Об этом говорится в статье журнала Translational Psychiatry.

К таким выводам пришли ученые из Британии и США, проанализировавшие данные 8 тыс. британских близнецов. Ученым удалось собрать данные о близнецах возрастом 12 лет, были проведены невербальные тесты интеллекта, их способность фокусироваться на предметах, социальная отстраненность.

Читайте такжеУченые выяснили, как курение повреждает ДНК

После этого для каждого ребенка был подсчитан его «индекс гика». Анализ показал, что для детей от отцов моложе 25 лет этот индекс в среднем составляет 39,6, возрастом 35–44 лет – 41, а для отцов старше 50 лет возрастает до 47.

При этом указанная зависимость наблюдается только у мальчиков, отмечают ученые. Ученые предполагают, что явление может быть связано как с мутациями в генах возрастных отцов, так и с тем, что такие мужчины сами, подолгу оставаясь холостяками, приобретают черты «гиков» и передают их своим сыновьям.