Ученые рассказали, как коты покорили древний мир

Домашние кошки произошли от своих диких сородичей, это мало для кого секрет, однако теперь ученые, проведя наиболее масштабное исследование подобного рода, сделали важное открытие: оказывается, процесс одомашнивания кошки происходил дважды, передает Би-би-си.

Читайте такжеУченые установили взаимосвязь окраса кошки и ее агрессивностиСудя по всему, первыми кошек стали приручать земледельцы Ближнего Востока еще 9000 лет назад. Затем, несколько тысячелетий спустя, кошки из Древнего Египта начали на кораблях отправляться с торговцами в разные страны.

Сегодня кошки обитают на всех континентах за исключением Антарктики.

По мнению ученых, к человеческим жилищам диких кошек привлекли мыши, в изобилии водившиеся в зерновых амбарах. Это и положило начало длительным отношениям между людьми и кошачьими.

"Процесс приручения происходил дважды, сначала - на Ближнем Востоке, а затем, значительно позже - в Египте, - считает доктор Эва-Мария Гайгл из Института Жака Моно в Париже, руководившая исследованиями. - И уже после этого корабельные кошки успешно расселились по всему свету. Обе эти генеалогические линии присутствуют у современных кошек".

Кошки не всегда были такими ленивыми существами, праздно слоняющимися по дому, какими мы их знаем сегодня. Тысячелетиями они работали крысоловами на кораблях и в крестьянских хозяйствах, прежде чем полностью одомашниться.

"Я бы сказала, что кошки сами выбрали человеческое общество, однако это был союз, взаимовыгодный для обеих сторон", - поясняет профессор Гайгл.

В ходе исследований ученые извлекли митохондриальные ДНК (которые передаются по материнской линии) из останков более чем 200 древних кошек, обнаруженных в захоронениях викингов, на стоянках каменного века и в гробницах фараонов.

Анализ ДНК показал, что процесс одомашнивания кошек начался около 9 тысячелетий назад на Ближнем Востоке, где развивалось земледелие.

Возможно, именно фермеры первыми приручили кошек, а потом, случайно или преднамеренно, стали брать их с собой в дорогу, отправляясь в дальние страны.

Вторая волна одомашнивания случилась уже в Древнем Египте. Во времена Римской империи кошки распространились по Европе, а потом, уже в эпоху владычества викингов, двинулись еще дальше.

Анализ ДНК останков египетской кошки, обнаруженной в древнем порту викингов, наводит на мысль, что в Северную Европу они попали морским путем.

Любопытно, что кошки полосатого окраса (табби) появились только в Средние века. Анализ ДНК свидетельствует о том, что эта мутация произошла в западной Турции в XIV веке.С тех пор за несколько сотен лет кошки табби распространились по всему миру, в первую очередь благодаря привлекательному окрасу, а не деловым качествам.

"Вплоть до XIX века селекционная работа с кошками, в отличие от собак, практически не велась, - говорит доктор Гайгл. - Кошки и без того приносили пользу, так что и менять ничего было не нужно".