Искусственный интеллект обогнал человека и установил рекорд в игре Ms. Pac-Man (видео)

Исследователи Microsoft создали основанную на искусственном интеллекте систему, которая научилась получать максимальный балл в хитовой видеоигре 1980-х Ms. Pac-Man. Об этом сообщается в блоге компании.

Читайте такжеПольза миру и замена людям: о чем говорит София - робот с интеллектом и человеческим лицом (видео)Система использует метод "разделяй и властвуй", который мог бы в будущем широко использоваться при обучении агентов ИИ выполнению сложных задач.

Команда канадского стартапа Maluuba, приобретенного Microsoft в начале этого года, использовала ветку AI под названием "Укрепление обучения", чтобы пройти версию Ms. Pac-Man для приставки Atari 2600. Используя этот метод, команда достигла максимального результата в 999,990 очков. Ранее рекорд принадлежал человеку с ником oyamafamily, который набрал 266330 очков в 2015 году.

Дойна Прикап, доцент информатики Университета Макгилла в Монреале объяснила, что это значительное достижение среди исследователей ИИ, которые использовали различные видеоигры при тестировании своих систем, - они обнаружили, что Ms. Pac-Man проходить труднее всего. Особенно интересным показалось то, как именно ИИ проходил игру. Общая задача была разделена на более мелкие участки между 150 агентами, а главная нейросеть обрабатывала результаты каждого из них и решала, куда отправится Ms. Pac-Man.