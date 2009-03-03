Треть подростков оказались жертвами киберхулиганов (опрос)

Каждый третий британский подросток был жертвой киберхулиганства, передает Reuters со ссылкой на результаты опроса двух тысяч британцев в возрасте от 11 до 18 лет. Авторы опроса утверждают, что киберхулиганство уже затрагивает миллионы британцев и сравнили его распространение с эпидемией.

К киберхулиганству исследователи, в частности, отнесли оскорбительные SMS, звонки на мобильный и поведение в социальных сетях. Опрос также выявил, что девушки становятся жертвами киберхулиганов в четыре раза чаще, чем юноши.

Одновременно с публикаций данных опроса в Великобритании был запущен сайт CyberMentors, который призван помочь школьникам, ставшим жертвами хулиганов. Поддержку им будут оказывать другие школьники. Согласно информации на этом сайте, киберхулиганство затрагивает не треть, а половину подростков.

В Европе активно борются с киберхулиганством. В частности, в феврале Еврокомиссия и представители 17 социальных сетей подписали пакт, обязывающий сайты не публиковать в поисковой выдаче персональные данные несовершеннолетних пользователей. В Великобритании подобные меры были приняты еще в апреле 2008 года.

Лента.ру