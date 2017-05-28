"Правительственные" хакеры пытались взломать почту основателя ВКонтакте
Дуров заявил о попытке взлома своей почты.
Основатель и бывший гендиректор соцсети ВКонтакте Павел Дуров заявил о том, что его почту Gmail могут попытаться взломать правительственные хакеры. Об этом он написал в своем Twitter.
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"Google говорит, что поддерживаемые правительством хакеры могут пытаться меня взломать. Я никогда не использую Gmail для важной переписки, но почему-то я не удивлен", — говорится в его сообщении.
Он также опубликовал доказательство кибератаки - фото направленного ему предупреждения от компании Google.
Google says government-backed attackers may be trying to hack me. I never use Gmail for important stuff, but somehow I am not surprised. pic.twitter.com/EdAgHisHxF— Pavel Durov (@durov) May 27, 2017
Основатель ВКонтакте Павел Дуров уехал из России в апреле 2014 года. Перед отъездом он покинул пост генерального директора соцсети, продав свою часть акций.