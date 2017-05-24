В Украине провели испытания привязного коптера "Око-М" (фото)

"Матрица технологий" провела испытания привязного коптера "Око-М". Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Касьянов.

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"Такая схема позволяет аппарату находится на заданной высоте в заданной точке часами и сутками напролёт. Фактически это летающая наблюдательная вышка, летающая РЛС, летающая станция РЭБ, ретранслятор", - говорится в его сообщении.

В отличие от большого "Око" грузоподъёмностью 10 кг, "Око-М" берет на борт "всего" несколько килограмм - модуль дневной и ночной оптики, но имеет меньшие размеры, меньшую потребляемую мощность, и высокую мобильность.

Ранее Касьянов сообщал, что украинские волонтеры разработали новый многофункциональный беспилотник.