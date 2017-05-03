Ученые запечатлели космическое "цунами" (фото, видео)
20:22, 03 мая 2017Наука и IT
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NASA засняло "цунами" в космосе.
Космическое "цунами" / nasa.gov
Астрономам NASA с помощью радиотелескопа Chandra удалось снять космическое "цунами" из горячего газа. Огромную волну, в два раза крупнее Млечного Пути, обнаружили в скоплении Персея, говорится на сайте NASA.
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Скопление Персея находится на расстоянии около 240 миллионов световых лет от Земли, большая часть материи в нем имеет газообразную форму.
Отмечается, что волна сформировалась несколько миллиардов лет тому, а температура газа настолько высока, что он источает рентгеновское излучение.
nasa.gov
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