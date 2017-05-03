Ученые запечатлели космическое "цунами" (фото, видео)

20:22, 03 мая 2017
Наука и IT
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NASA засняло "цунами" в космосе.

Космическое

Астрономам NASA с помощью радиотелескопа Chandra удалось снять космическое "цунами" из горячего газа. Огромную волну, в два раза крупнее Млечного Пути, обнаружили в скоплении Персея, говорится на сайте NASA.

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Скопление Персея находится на расстоянии около 240 миллионов световых лет от Земли, большая часть материи в нем имеет газообразную форму.

Отмечается, что волна сформировалась несколько миллиардов лет тому, а температура газа настолько высока, что он источает рентгеновское излучение.

nasa.gov

Как сообщал УНИАН, 26 апреля NASA показало пролет Cassini между кольцами Сатурна 

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Теги: #NASA#космическое цунами