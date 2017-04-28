Исследование: королевы оказались воинственнее королей

Согласно недавно опубликованному исследованию, за последние 500 лет королевы чаще начинали войны, чем монархи мужского пола, и они чаще завоевывали новые территории, пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на Times.

Исследование также установило, что несмотря на мирное поведение теперешней британской королевы, которая уже опоздала завоевывать и громить врагов Британии, самыми воинственными оказались замужние королевы.

По словам Оэиндрилы Дюбе и С.П.Хариша, между 1480 и 1913 годами, шансов на то, что королевы начнут войну, было на 27% больше, по сравнению с королями.

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Они считают, что, успехи королев в территориальной экспансии объясняются стилем их правления.

Замужние королевы часто объявляли войны вместе с союзниками - обычно со странами, откуда были родом их мужья. Мужья им также помогали в деле управления государством. Короли же обычно не допускали своих супруг к браздам правления.

Королевы занимались войнами и иностранными делами, а их супруги концентрировали свое внимание на управлением государством.

Подобное разделение обязанностей позволяло королевам проводить более агрессивную военную политику.

Авторы исследования говорят, что речь не идет о том, что королевы лишь следовали указаниям своих мужей.

Они изучили поведение так называемых "одиноких королев", которые или вообще не были замужем, или же чьи мужья не считались корегентами, и обнаружили, что они были не менее агрессивными, чем замужние королевы, пишет Times.