На Юпитере обнаружили второе Большое пятно

Астрономы обнаружили на Юпитере еще одно гигантское пятно. Его назвали "Большим холодным пятном". Речь идет о темной области в атмосфере Юпитера, передает Associated Press.

Открытие сделала команда британских, американских и японских ученых при помощи телескопа Very Large Telescope в Чили.

Читайте такжеАппарат Juno прислал уникальные фотографии Юпитера

Пятно меняет форму и размеры. На момент обнаружения диаметр Холодного пятна составлял 24 тысячи километров, ширина – 12 тысяч километров.

Как сообщает Popular Mechanics, температура внутри пятна примерно на 200 кельвинов ниже, чем в окружающей термосфере планеты и составляет 700-100 кельвинов.

Ученые считают, что пятно возникло примерно тысячу лет назад, а его наличие свидетельствует об устойчивости климата Юпитера и связано с существованием полярных сияний. Вероятнее всего атмосферное образование, как и его аналог, участвуют в охлаждении планеты.

Напомним, "Большое красное пятно" имеет размеры около 40 тыс. км в длину и 13 тыс. км в ширину. Это больше любых линейных размеров Земли. Пятно представляет собой самый большой атмосферный вихрь в Солнечной системе, а его наблюдением ученые занимаются в течение последних 300 лет.