Ученые показали на видео, как выглядит рельеф дна океана без воды

10:13, 03 апреля 2017
Наука и IT
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На видео смоделирован вид дна всего Мирового океана.

Ученые показали дно Мирового океана / tainy.net

Ученые показали на видео, как выглядит дно Мирового океана без воды.

На нем подробно изображены Океанические хребты, общая протяженность которых составляет более 80 тысяч километров, их структура и высота.

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Также показали самое глубокое место на Земле - Марианскую впадину, глубиной почти 11 километров.

Не обошли вниманием и место, где затонул "Титаник" и остров Исландия, известный высокой вулканической активностью.

Как сообщал УНИАН, недавно исследователи выяснили, почему лед в Арктике становится зеленым.

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Теги: #видео#океан#ученые