Ученые показали на видео, как выглядит рельеф дна океана без воды

Ученые показали на видео, как выглядит дно Мирового океана без воды.

На нем подробно изображены Океанические хребты, общая протяженность которых составляет более 80 тысяч километров, их структура и высота.

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Также показали самое глубокое место на Земле - Марианскую впадину, глубиной почти 11 километров.

Не обошли вниманием и место, где затонул "Титаник" и остров Исландия, известный высокой вулканической активностью.

Как сообщал УНИАН, недавно исследователи выяснили, почему лед в Арктике становится зеленым.