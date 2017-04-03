Ученые показали на видео, как выглядит рельеф дна океана без воды
10:13, 03 апреля 2017Наука и IT
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На видео смоделирован вид дна всего Мирового океана.
Ученые показали дно Мирового океана / tainy.net
Ученые показали на видео, как выглядит дно Мирового океана без воды.
На нем подробно изображены Океанические хребты, общая протяженность которых составляет более 80 тысяч километров, их структура и высота.
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