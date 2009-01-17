Кабмин создал Совет по вопросам развития информационного общества

Постановлением Кабинета министров Украины от 14 января 2009 г. №4 создан Межотраслевой совет по вопросам развития информационного общества - постоянно действующий консультативно-совещательный орган при КМУ.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации связи.

Межотраслевой совет будет готовить предложения по реализации государственной политики в области развития информационного общества и интеграции Украины в глобальное информационное пространство и будет подавать их на рассмотрение Кабинета Министров для принятия соответствующих решений.

Деятельность Межотраслевого совета будет охватывать, в частности, вопросы создания организационно-правовых, научно-технических и финансово-экономических условий для развития информационного общества; развития информационной инфраструктуры и обеспечения ее интеграции с мировой инфраструктурой; обеспечение свободного доступа населения к телекоммуникационным услугам и информационным ресурсам; расширение перечня услуг, которые предоставляются юридическим и физическим лицам с применением информационно-телекоммуникационных технологий; обеспечение развития информационно-телекоммуникационных систем в сфере здравоохранения, образования, науки, культуры и охраны окружающей среды; обеспечение информационной безопасности и осуществление мероприятий по криптографической и технической защите информации.

Межотраслевой совет возглавил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ.