NASA организовало "прогулку" по похожей на Землю планете (видео)

Речь идет о панораме поверхности недавно обнаруженной планеты 1d, соответствующую видеозапись NASA разместило на своем YouTube-канале.

"Изображение разработали, исходя из последних научных данных об этой системе (TRAPPIST-1d - УНИАН.), на нем можно увидеть открытые соседние планеты как яркие точки света в темном небе", - говорится в описании к видео.

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Ранее астрономы нашли похожие на Землю планеты, которые вращаются вокруг звезды TRAPPIST-1 в созвездии Водолея. Причем на всех семи планетах может быть жидкая вода, но на трех из них найти ее скорее, чем на других.

В NASA заявляли, что система, в которой ученые обнаружили семь экзопланет, похожих на Землю, не очень молодая, ей минимум 500 млн лет и она медленно эволюционирует.