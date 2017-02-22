Сегодня NASA сообщит о важных открытиях, сделанных на экзопланетах

02:12, 22 февраля 2017
Наука и IT
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NASA анонсировало проведение сегодня, 22 февраля, пресс-конференции, на которой планирует сообщить о результатах своих открытий на планетах, расположенных вне солнечной системы.

REUTERS / NASA

Мероприятие пройдет в час дня по  восточному времени, или 20:00 по Киевскому. Пресс-конференция будет показана в прямом эфире NASATV.

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Издание BuzzFeed со ссылкой на информированные источники сообщило, что на пресс-конференции сотрудники NASA расскажут "некую потрясающую информацию".

Как сообщал УНИАН, недавно на ближайшей к Солнцу карликовой планете Церере обнаружили "ингредиенты жизни".

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Теги: #космос#наука#NASA