Сегодня NASA сообщит о важных открытиях, сделанных на экзопланетах
02:12, 22 февраля 2017Наука и IT
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NASA анонсировало проведение сегодня, 22 февраля, пресс-конференции, на которой планирует сообщить о результатах своих открытий на планетах, расположенных вне солнечной системы.
REUTERS / NASA
Мероприятие пройдет в час дня по восточному времени, или 20:00 по Киевскому. Пресс-конференция будет показана в прямом эфире NASATV.
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Издание BuzzFeed со ссылкой на информированные источники сообщило, что на пресс-конференции сотрудники NASA расскажут "некую потрясающую информацию".
Как сообщал УНИАН, недавно на ближайшей к Солнцу карликовой планете Церере обнаружили "ингредиенты жизни".
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