Сегодня NASA сообщит о важных открытиях, сделанных на экзопланетах

Мероприятие пройдет в час дня по восточному времени, или 20:00 по Киевскому. Пресс-конференция будет показана в прямом эфире NASATV.

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Издание BuzzFeed со ссылкой на информированные источники сообщило, что на пресс-конференции сотрудники NASA расскажут "некую потрясающую информацию".

Как сообщал УНИАН, недавно на ближайшей к Солнцу карликовой планете Церере обнаружили "ингредиенты жизни".