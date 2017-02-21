Финальные сцены из лучших за последние 50 лет фильмов "Оскара" соединили в одном видео

Ролик опубликован на сайте Vimeo.

В частности, 1970-е годы представлены такими лентами, как «Крестный отец», «Афера» и «Охотник на оленей».

В 1980-е годы лучшими фильмами признавались, к примеру, «Амадей», «Из Африки», «Человек дождя», в 1990-е - «Молчание ягнят», «Список Шиндлера», «Форрест Гамп» и «Титаник».

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«Оскар» в 2000-х годах присуждался «Гладиатору», «Чикаго», «Миллионеру из трущоб». В 2010-х лауреатами становились «Король говорит», «Артист», «12 лет рабства», «В центре внимания».

Церемония состоится 26 февраля, ее проведет шоумен Джимми Киммел.

Лидером по количеству номинаций является фильм «Ла-Ла Ленд», который может получить 14 статуэток.