Индия установила мировой рекорд: запустила в космос сразу 104 спутника (видео)

Все спутники, кроме трех, произведены в других странах, 96 из них принадлежат американским компаниям. Речь идет о спутниках небольших размеров, передает Би-би-си.

Запуск ракеты со спутниками был произведен из космического центра имени Сатиша Дхавана, расположенного на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе на востоке страны.

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По словам экспертов, этот запуск можно назвать историческим не только из-за числа спутников, но и потому что Индия обозначила свои амбиции стать ключевым игроком на рынке космических исследований.

На борту ракеты, в частности, находится индийский картографический спутник, способный делать снимки из космоса очень высокого разрешения. Возможно, он будет использован для наблюдения за конфликтом в Кашмире.

В этом году правительство Индии существенно увеличило бюджет своей космической программы и даже сообщило о планах отправить миссию на Венеру.