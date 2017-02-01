Ученые испытали программу, способную "читать" мысли парализованных людей

В журнале PLOS Biology опубликовано исследование, основанное на работе с четырьмя полностью парализованными пациентами в швейцарской клинике, передает Русская служба Би-би-си.

Все четверо участников исследования страдают боковым амиотрофическим склерозом в тяжелой форме и не могут выражать свою реакцию на происходящее вокруг даже с помощью движения глаз.

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Для того, чтобы дать возможность им отвечать на вопросы "да" или "нет", был использован интерфейс, позволяющий "читать" мысли пациента.

Работа компьютерной системы основана на свойстве клеток мозга, в зависимости от их деятельности, менять уровень кислорода в крови, что, в свою очередь, приводит к изменению цвета крови.

Для определения цвета крови используется инфракрасное излучение: этот метод называется "спектроскопия в ближней инфракрасной области".

По данным ученых, точность "чтения мыслей" представленной системой составляет приблизительно 75%. То есть для того, чтобы быть уверенным, что компьютер считал ответ на вопрос правильно, вопрос надо повторить несколько раз.

По словам профессора Уджвала Чаудхари, возможность отвечать "да" и "нет" на простые вопросы значительно улучшит качество жизни таких пациентов..

"Представьте, что у вас нет никаких средств, чтобы выразить свою волю. И потом у вас появляется возможность сказать "да" или "нет" - это имеет большое значение", - говорит Чаудхари.

В ходе эксперимента один из участников исследования несколько раз отказался благословлять свою дочь на замужество. Но, как уточнили авторы исследования, его дочь все-таки решила идти под венец без отцовского благословения.