Mitsubishi Heavy и Areva создают СП для производства ядерного топлива

По неофициальным данным, японская машиностроительная компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd и крупнейший в мире производитель атомных реакторов - французская компания Areva - планируют создать совместное предприятие для производства ядерного топлива.

Согласно достигнутой договоренности, французская компания получит около 30% в Mitsubishi Nuclear Fuel Co, 66% которой принадлежит японской Mitsubishi Materials Corp, а 34% - Mitsubishi Heavy Industries, передает Reuters со ссылкой на японские СМИ.

Японская Mitsubishi Heavy станет основным акционером СП, тогда как французская компания будет иметь долю ниже 33,4%, что все равно даст ей право вето.

Французская промышленная группа Areva - электроэнергетический концерн, обладающий современными технологическими решениями в сфере атомной энергетики, а также в области генерации и передачи электроэнергии. Производственные мощности концерна расположены в 40 странах, на предприятиях Areva работают свыше 58 тыс. человек.

Mitsubishi Heavy Industries - крупнейший в Японии производитель тяжелого оборудования. Компания также приватизировала производство и запуск разрабатываемых в Японии ракет в апреле 2007 г. Ранее этим занималось Японское агентство по изучению аэрокосмического пространства.

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