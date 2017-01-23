"Накликать на миллион": блогер поставил рекорд по нажатию компьютерной мыши (видео)
15:33, 23 января 2017Наука и IT
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Блогер и активный пользователь Twitch Tocen опубликовал видео, на котором он кликает компьютерной мышью в течение 17 часов подряд.
Блогер-рекорсдмен кликнул мышью миллион раз в течение 17 часов / скриншот
На этот рекорд обратил внимание Motherboard.
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ocen рассказал в интервью, что планировал параллельно развлекать себя просмотром аниме и музыкой, но после первых 100 тыс. кликов осознал, что должен полностью сфокусироваться на своей задаче.
В итоге он кликнул мышью 1 млн раз за 17 часов.
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