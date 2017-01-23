"Накликать на миллион": блогер поставил рекорд по нажатию компьютерной мыши (видео)

15:33, 23 января 2017
Наука и IT
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Блогер и активный пользователь Twitch Tocen опубликовал видео, на котором он кликает компьютерной мышью в течение 17 часов подряд. 

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На этот рекорд обратил внимание Motherboard.

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ocen рассказал в интервью, что планировал параллельно развлекать себя просмотром аниме и музыкой, но после первых 100 тыс. кликов осознал, что должен полностью сфокусироваться на своей задаче. 

В итоге он кликнул мышью 1 млн раз за 17 часов.

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Теги: #видео#блогер#рекорд