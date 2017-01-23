"Накликать на миллион": блогер поставил рекорд по нажатию компьютерной мыши (видео)

На этот рекорд обратил внимание Motherboard.

Читайте такжеКиевлянин сверстал "плоский" дизайн для Facebook и вызвал шумиху в западных блогах

ocen рассказал в интервью, что планировал параллельно развлекать себя просмотром аниме и музыкой, но после первых 100 тыс. кликов осознал, что должен полностью сфокусироваться на своей задаче.

В итоге он кликнул мышью 1 млн раз за 17 часов.