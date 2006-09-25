”АвтоВАЗ” представил полноприводную Lada Kalina (фото)

На автосалоне в Тольятти "АвтоВАЗ" представил полноприводный вариант Lada Kalina, получивший индекс 4WD. Автомобиль создан на базе перспективного полноприводного универсала Lada 111, который уже был представлен публике несколько лет назад, но так и не пошел в серийное производство.

Как сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа", кроме трансмиссии полноприводная Lada Kalina отличается новой подвеской: спереди здесь установлен подрамник с треугольными рычагами, а сзади - независимая подвеска типа McPherson. Машина, представленная на автосалоне, была оснащена бензиновым мотором объемом 1,8 литра.

Внешне полноприводная Lada Kalina 4WD отличается модернизированной решеткой радиатора и накладками на пороги кузова и колесные арки. Пока нет никакой информации и планах серийного выпуска модели. Ожидается, что обычные универсалы Lada Kalina с передним приводом появятся в следующем году.

Автолента.ру