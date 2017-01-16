Facebook усилит борьбу с ложными новостями в Германии
Социальная сеть Facebook объявила, что усилит борьбу с ложными новостями в Германии.
Об этом сообщает Радио Свобода.
«В прошлом месяце мы объявили о мерах борьбы с проблемой ложных новостей в Facebook», – говорится в сообщении.
«Эти обновления заработают в Германии в ближайшие недели», – говорится в заявлении.
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Facebook критиковали за отсутствие борьбы с ложными новостями в 2016 году во время президентских выборов в США. В Германии компания усиливает меры борьбы с такими новостями накануне предстоящих парламентских выборов, которые состоятся осенью.
Немецкие политики предупреждают, что популистские партии и иностранные государства могут использовать ложные новости, чтобы попытаться повлиять на парламентские выборы и в Германии.
Потенциальные ложные новости будут отображаться, но не будут удаляться, если это не нарушает правила Facebook.