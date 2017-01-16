Facebook усилит борьбу с ложными новостями в Германии

Об этом сообщает Радио Свобода.

«В прошлом месяце мы объявили о мерах борьбы с проблемой ложных новостей в Facebook», – говорится в сообщении.

«Эти обновления заработают в Германии в ближайшие недели», – говорится в заявлении.

Читайте такжеFacebook представил стратегию борьбы с фейковыми новостями

Facebook критиковали за отсутствие борьбы с ложными новостями в 2016 году во время президентских выборов в США. В Германии компания усиливает меры борьбы с такими новостями накануне предстоящих парламентских выборов, которые состоятся осенью.

Немецкие политики предупреждают, что популистские партии и иностранные государства могут использовать ложные новости, чтобы попытаться повлиять на парламентские выборы и в Германии.

Потенциальные ложные новости будут отображаться, но не будут удаляться, если это не нарушает правила Facebook.