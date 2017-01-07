Россиян лишили возможности скачать соцсеть для установления деловых связей и поиску работы LinkedIn

Об этом пишет Русская служба BBC.

Приложение не появляется при поиске по запросу LinkedIn ни в одном из этих магазинов.

При попытке скачать его по прямой ссылке магазин Google Play выдает уведомление, что файл не найден, а App Store сообщает, что объект недоступен в России, и предлагает купить его в магазине США.

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Представители Apple сообщили New York Times, что месяц назад компания получила запрос на удаление приложения из российского App Store, но от других комментариев отказались.

В Google не смогли подтвердить, что приложение было заблокировано на территории России, однако подчеркнули, что компания соблюдает законы тех стран, где она работает.

10 ноября Мосгорсуд признал законной блокировку соцсети за нарушение закона о локализации персональных данных, который обязывает хранить личные данные россиян на территории России.

LinkedIn является крупнейшей в мире социальной сетью для установления деловых связей и поиска работы, в ней зарегистрированы около 400 миллионов пользователей.