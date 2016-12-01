Более миллиона аккаунтов Google подверглись атаке вредоносным ПО

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз компании.

Атаке подверглось более 1 млн аккаунтов, что в Check Point называют рекордным значением.

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По данным компании, ежедневно жертвами вредоносного ПО становились 13 тыс. мобильных устройств, работающих на платформах Android 4 (Jelly Bean, KitKat) и Android 5 (Lollipop). Когда пользователь загружал зараженное приложение из Google Play, на его устройство устанавливался вирус. Затем злоумышленники получали возможность скачивать от имени пользователя приложения из Google Play, выставлять им рейтинги, генерировать прибыль.

На взломанные устройства каждый день устанавливалось не менее 30 тыс. приложений, а с момента появления «зловреда» всего произошло более 2 млн скачиваний, отмечает Check Point.

Украденная информация также давала доступ к информации пользователя на Google Play, Gmail, Google Photos, Google Docs, G Suite, Google Drive. Компания Check Point сообщила о том, что сейчас совместно с Google они устраняют последствия кибератаки.​