Геймеры смогут попробовать себя в роли Барака Обамы

Издательство Interactive Gaming Software объявило о том, что 20 января 2009 года в продажу поступит игра Commander in Chief. Как передает AFP, этот проект представляет собой геополитический симулятор, которая позволит геймерам попробовать себя в роли президента США. Игроку предстоит решать экономические и энергетические проблемы, а также вопросы, связанные с национальной безопасностью и терроризмом.

Все события Commander in Chief будут разворачиваться на трехмерной карте мира. В игре, за создание которой отвечает студия Eversim, будут представлены 192 государства и 8 тысяч городов. При разработке игры были использованы данные 50 международных организаций, включая ООН, G7, НАТО и ОПЕК. Отметим, что Commander in Chief выйдет в день инаугурации избранного президента США Барака Обамы.

По словам разработчиков, виртуальному президенту предстоит принимать сложные решения, которые будут влиять и на другие государства. При этом геймер сможет формировать собственное правительство, развивать дипломатические отношения с различными странами, вторгаться на территорию других государств, чтобы свергнуть действующий там режим.

Представители Interactive Gaming Software также отметили, что геймеры получат возможность встать у руля других государств, например, Франции, Германии, Испании или России. При этом они смогут играть как в одиночку, так и по сети. Добавим, что желающим приобрести Commander in Chief придется заплатить 39,95 долларов.

Лента.ру