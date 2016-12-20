Япония успешно запустила ракету на твердом топливе "Эпсилон"

16:28, 20 декабря 2016
Наука и IT
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Успешно прошел запуск компактной ракеты «Эпсилон» на твердом топливе с космодрома Утиноура.

REUTERS

Прямую трансляцию события вело японское аэрокосмическое агентство JAXA, передает Reuters.

Ракета состоит из трех ступеней, ее высота - 26 метров. «Эпсилон» в два раза компактнее используемой сейчас ракеты Н2А. Благодаря приборам с функцией искусственного интеллекта были существенно сокращены затраты времени и денег на запуск. Например, от установки на стартовую площадку до запуска «Эпсилону» потребовалась всего неделя.

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На борту «Эпсилона» располагается спутник ERG, предназначенный для изучения электромагнитных колебаний в поясе высокой радиации вокруг Земли.

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Теги: #Япония#ракета