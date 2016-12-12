В iPhone 8 может появиться второй слот для SIM-карты - СМИ

Об этом сообщает Gizmochina.

Отмечается, эта опция окажется эксклюзивной. Новые смартфоны Apple, имеющие поддержку двух SIM-карт, выйдут только в Китае.

Согласно сообщению, такие слухи подтверждаются и недавней подачей патентных заявок Apple, описывающих одновременную работу двух SIM-карт (заявка 2016101166075) и особый режим энергопотребления при нем (заявка 2016100813788).

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В каком режиме карточки будут работать, и обе ли из них смогут поддерживать LTE, пока не уточняется. До анонса еще более полугода, поэтому все может неоднократно измениться.

Также ранее СМИ сообщали, что Apple планирует выпустить iPhone 7 в новом цвете.