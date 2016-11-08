Apple планирует выпустить iPhone 7 в новом цвете - СМИ

Об этом пишет сайт Macotakare со ссылкой на анонимный источник.

Поводом для создания устройства в новом цвете стал высокий спрос на модель Jet Black. Сроки поступления белого iPhone 7 в продажу не называются. Редакция портала отмечает, что информация может оказаться ложной.

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В пользу того что Apple может выпустить iPhone 7 в белом цвете, говорит история с iPhone 4. Спустя девять месяцев после презентации в июне 2010 года, компания представила смартфон в белом корпусе. На данный момент iPhone 7 доступен в пяти вариантах: серебристом, золотом, розовом, черном и «черном ониксе».

Продажи iPhone 7 и iPhone 7 Plus в России стартовали 23 сентября. Цены начинаются от 56 тысяч 990 рублей за iPhone 7 и 67 тысяч 990 рублей за iPhone 7 Plus на 32 гигабайта.