Администратор домена .UA об упрощении регистрации, усилении конкуренции...

Основными направлениями развития домена .UA на ближайший год станут дальнейшее развитие конкуренции на рынке, улучшение качества обслуживания регистрантов доменных имен, упрощение и либерализация различных регистрационных процедур, а также большая юридическая формализация отношений на рынке доменных регистраций.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН администратор домена .UA Дмитрий КОХМАНЮК.

По его словам, для достижения этих целей до конца 2008 года администрация домена .UA намерена создать консультативный орган, состоящий из представителей различных сфер рынка и интернет-сообщества, и таким образом привлечь к процессу администрирования доменов все заинтересованные стороны.

«Администрация домена .UA полагает, что создание такого органа позволит повысить качество принимаемых решений и избежать конфликтов интересов в процессе развития домена .UA», – отметил он.

Д.КОХМАНЮК, в частности, не исключает, что в свете сегодняшних кризисных явлений в экономике будут повышены требования к регистраторам, так как от их финансовой стабильности зависит стабильность работы доменов пользователей. Так, по его словам, в случае банкротства регистратора владелец домена не сможет продлить срок действия домена, внести изменения (например, изменить провайдера) и т.п.

Д.КОХМАНЮК сообщил, что реформы здесь могут проходить в нескольких плоскостях. В частности, сегодня стоит вопрос о введении централизованной аккредитации регистраторов доменных имен, а также повышении требований к регистраторам при их аккредитации, например, в части их финансово-организационной состоятельности и технической надежности. По его словам, возможно, для потенциальных регистраторов будет введен страховой сбор, а для нарушителей правил регистрации и качества услуг – штрафные санкции, вплоть до лишения аккредитации.

По мнению Д.КОХМАНЮКА, введение централизованной аккредитации позволит регистраторам работать во всех доменных зонах, что приведет к повышению конкуренции на рынке регистрации доменных имен.

В 2009 году может быть введена регистрация украинских доменов в кириллическом написании, сообщил Дмитрий КОХМАНЮК.

По его словам, уже в этом году планируется рассмотреть этот вопрос на консультационном совете, и «в 2009 году может быть введена регистрация украинских доменов в кириллическом написании».

Он также отметил, что регистрация украинских доменов в кириллическом написании позволит использовать в доменном имени вместо латинских символов русские и украинские буквы, что важно для тех компаний, которые хотели бы точно отражать в Интернете свои названия.

В то же время, по словам Д.КОХМАНЮКА, сроки введения регистрации украинских доменов в кириллическом написании могут оказаться достаточно длительными и в одной доменной зоне могут быть введены примерно за год, а во всех доменных зонах – за более длительное время.