Британец собрал у себя в гараже истребитель, уже полетал на нем (видео)

На реализацию этой идеи 63-летнему Джеймсу пришлось потратить около 18 тыс. фунтов (22,7 тыс. долларов), передает Би-би-си.

Авиаконструктор-любитель искал детали и материалы для своего самолета в США и разных странах Европы.

Так, двигатель Rolls Royce был заказан в Нидерландах, колеса куплены на интернет-портале eBay, а ремни для кресла пилота сделаны по заказу в США.

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На постройку самолета ушло три года, и в сентябре 2015 года Джеймс совершил свой первый полет.

Сам Алан Джеймс говорит, что полетать на "спитфайре" было мечтой его детства, которую ему наконец удалось осуществить.

Истребители модели Supermarine Spitfire поступили в эксплуатацию в 1938 году и во время войны успешно использовались как британскими, так и советскими ВВС.

Часть самолетов оставалась в строю до середины 1950-х годов. На сегодняшний день в мире сохранены около 50 самолетов "Спитфайр" в летном состоянии.