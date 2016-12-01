В США стартовали продажи кроссовок Nike, которые самостоятельно завязывают шнурки (видео)

В Нью-Йорке, флагманские магазины компании Nike (Nike SoHo и NIKE + ClubHouse) начали продажи кроссовок модели HyperAdapt 1.0. Именно эти кроссовки, которые сами завязывают шнурки. Об этом сообщает Highsnobiety.

Сейчас купить кроссовки могут лишь те, кто предварительно записался в очередь на приобретение. С 20 декабря модель будет также доступна в магазинах фирмы в Чикаго, Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Также их можно будет приобрести через приложение NIKE + для смартфонов.

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Одним из первых обладателей чудо-обуви стал актер Майкл Бакари Джордан и поделился видео распаковки обуви в своем Facebook.

Цена пары в розницу в США - 720 долларов. О том, когда кроссовки поступят в продажу в других странах мира, пока не сообщается.

О начале производства кроссовок HyperAdapt 1.0 с автоматической шнуровкой было объявлено в марте 2016 года. Их прототип был показан в конце прошлого года и подарен Майклу Дж. Фоксу, исполнителю роли Марти Макфлая в трилогии «Назад в будущее», который, по сюжету, обнаружил такую обувь в 2015 году.