В Еврокомиссии рассказали первые подробности о хакерской атаке во время саммита Украина – ЕС

Киберпреступники атаковали официальный сайт Еврокомиссии. Об этом 25 ноября сообщил представитель Еврокомиссии, передает "Немецкая волна".

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Сервер ведомства в Брюсселе подвергся нападению накануне, но киберпреступникам не удалось заблокировать его работу благодаря "эффективным контрмерам". Сейчас сервер Еврокомиссии работает с задержками.

По словам представителя ЕК, произошли перегрузки строки пропуска в сети, из-за чего доступ пользователей к сайту ЕК, а также доступ сотрудников к интернету был ограничен. Атака была остановлена, утечки данных не произошло.

Атака хакеров произошла во время визита в Брюссель украинского президента Петра Порошенко и проведение саммита Украина-ЕС. Однако представитель ЕС воздержался от ответа на вопрос журналистов, мог быть приступ связан именно с этим визитом и проведением саммита.

По его словам, источник атаки пока что установить не удалось.