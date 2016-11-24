Во время саммита Украина-ЕС обсудят санкции против РФ и Минский процесс - Геращенко

Об этом сказала журналистам первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко в кулуарах саммита Украина-ЕС в Брюсселе, трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

«Среди вопросов, которые будут обсуждаться, это и продление санкций против РФ как страны-агрессора, которая не выполнила ни одного пункта Минских соглашений, и, конечно, часть встреч всех будет посвящена вообще Минскому процессу, «нормандскому формату», - отметила она.

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Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сегодня пройдет 18-й саммит Украина-ЕС, который является первым после того, как временно с 1 января текущего года начала действовать углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли. В рамках мероприятия, в частности, будет обсуждаться процесс украинских реформ и выполнение Соглашения об ассоциации. Предметом обсуждения также станет ситуация на востоке Украины и выполнение Минских договоренностей.

Для участия в саммите Украина-ЕС уже прибыл президент Украины Петр Порошенко. Перед началом саммита он проводит переговоры с президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и президентом Европейского парламента Мартином Шульцем.

Последний саммит Украина-ЕС прошел 30 апреля 2015 года в Киеве.