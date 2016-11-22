Viber и ПриватБанк презентовали новый совместный проект

«Благодаря Viber люди по всему миру получили безопасный и удобный способ общаться с семьей, друзьями и коллегами. Сегодня мы также предоставляем им возможность взаимодействовать с бизнесом, – сказал Идо Йунхельсон (Ido Iungelson), коммерческий директор Viber. – Первый набор инструментов позволит компаниям охватить аудиторию Viber, используя интерфейс приложения для обмена сообщениями, который может быть оптимизирован под потребности каждой конкретной организации».

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В ходе презентации паблик-аккаунтов Viber ПриватБанк представил также ряд простых инновационных инструментов, которые позволят украинским брендам, компаниям и предпринимателям легко настраивать коммуникации с потребителями через Viber и эффективно использовать возможности популярного мессенджера.

«Инновации, созданные в ПриватБанке, покоряют мир. Сегодня мы предлагаем брендам простой и доступный инструмент, единую технологическую платформу Processe Engine Corezoid.com, которая позволяет удобно и быстро в любой точке мира собирать чат-боты для бизнеса и легко настраивать их на новые задачи, – заявил маркетинг-директор ПриватБанка Сергей Даниленко. – Благодаря использованию платформы Corezoid ПриватБанк стал первым банком в Украине и одним из первых в мире, который с помощью ботов в Viber реализовал поддержку клиентов и платежные услуги».

ПриватБанк сообщил о запуске первого в Украине банковского аккаунта в популярном мессенджере Viber и первого Viber-бота, который позволяет в два клика пополнять счета мобильных телефонов. Теперь пользователи мессенджера смогут получать информацию об услугах и новостях банка, связываться со службой онлайн-поддержки ПриватБанка и пополнять телефоны в Viber без необходимости запускать мобильные приложения банка или заходить на его сайт.

О Viber

Viber является частью японской Rakuten Group. Это одно из лидирующих приложений для свободного общения по всему миру. Около 800 миллионов уникальных пользователей в 193 странах используют Viber. Пользователи могут отправлять бесплатные текстовые сообщения, разнообразные стикеры, фотографии, видео и дудлы, обмениваться данными о местоположении в любой точке мира и совершать бесплатные звонки в HD-качестве. С помощью Viber Out пользователи могут совершать недорогие звонки на любой телефонный номер по всему миру. Viber доступен для iPhone®, iPad®, смартфонов и планшетов на платформе Android™, Windows Phone, BlackBerry®, Blackberry® 10, Windows®, Windows 8®, Mac and Linux и работает в сетях 3G/4G или по Wi-Fi.