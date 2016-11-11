В Воронеже советскую звезду на здании раскрасили в Патрика из "Губки Боба" (фото)
14:56, 11 ноября 2016Наука и IT
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В российском Воронеже советскую звезду на шпиле одного из жилых домов разрисовали неизвестные, придав ей вид морской звезды Патрика – персонажа мультфильма "Губка Боб".
Полиция Воронежа возбудила дело / ВК
Об этом сообщает "РИА Воронеж".
По данным издания, в самом крупном сообществе воронежских руферов заявили, что к этой акции не имеют отношения и даже готовы отреставрировать звезду.
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Полиция Воронежа возбудила дело о нарушении административной статьи о мелком хулиганстве. Максимальное наказание за это правонарушение – до 15 суток административного ареста.
ВК
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