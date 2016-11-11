В Воронеже советскую звезду на здании раскрасили в Патрика из "Губки Боба" (фото)

Об этом сообщает "РИА Воронеж".

По данным издания, в самом крупном сообществе воронежских руферов заявили, что к этой акции не имеют отношения и даже готовы отреставрировать звезду.

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Полиция Воронежа возбудила дело о нарушении административной статьи о мелком хулиганстве. Максимальное наказание за это правонарушение – до 15 суток административного ареста.