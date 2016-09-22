Ученые расшифровали древнейший свиток Ветхого Завета (фото)

Ученые из Израиля США расшифровали последнюю часть обнаруженного в 1970 году свитка из сгоревшей израильской синагоги Эйн-Геди.

Специалисты использовалы 3D-моделирование и рентгеновские лучи, чтобы расшифровать пассаж в древнееврейском манускрипте, который было слишком хрупок, чтобы его разворачивать. Об этом пишет Русская служба ВВС.

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Манускрипт, в котором записаны главы из ветхозаветной книги Левит, датируется III-IV веком нашей эры. Исследование опубликовано в журнале Science Advances. Основная часть документа была расшифрована к июлю 2015 года.

По иронии судьбы, в расшифрованном фрагменте говорится о том, как правильно разводить жертвенный огонь, чтобы не разгневать ветхозаветное божество.

Теперь, отмечает издание, сканирование с 3D-моделированием ученые попробуют применить к другим рукописным памятникам древности, которые ранее нельзя было прочитать из-за их физической хрупкости.

Это самая древняя копия библейского текста, после Кумранских рукописей, датированных периодом от 250 года до н. э. до 68 года н. э. Ранее ученые датировали свиток VI веком нашей эры.