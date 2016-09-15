Смертельная лихорадка Крым-Конго добралась до Западной Европы

Передающаяся с клещами, лихорадка является опасным инфекционным заболеванием, от которой в среднем умирают 30% заболевших, сообщает "Газета.Ru".

В докладе, подготовленном европейским Центром по контролю и профилактике заболеваний, говорится о двух заболевших вирусом, который, видимо, был занесен в Испанию птицами из Марокко или других стран Северной Африки. Сначала вирус подхватил 62-летний турист, путешествовавший близ города Авила.

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Мужчина умер, и болезнь передалась от него врачу, который занимался его лечением в Мадриде, сейчас он выздоравливает. Власти предупреждают, что в группе риска находятся путешественники, фермеры и охотники, которым советуют не допускать оголения кожи на природе.