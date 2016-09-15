"Легендарная битва идей": основанный украинцем стартап выиграл в конкурсе TechCrunch Disrupt

Платформа Mobalytics , основателями которой являются украинцы Богдан Сучик и Николай Лобанов, получила сакральный кубок Disrupt и чек на $50 000, передает ain.ua.

Mobalytics - это тренер для геймеров, с помощью которого они могут обнаружить свои слабые места и заложить основу будущих успехов. Бета-версию приложения представили как раз на битве стартапов, где она покорила сердца жюри из крупнейших венчурных и технологических компаний: Founders Fund, Sequoia Capital, NextEv, YouTube и, конечно, TechCrunch. Стартап позиционирует себя как украино-ливанский, поскольку третий основатель Амин Исса - родом из Ливана.

Mobalytics начал с обслуживания игроков League of Legends - чрезвычайно популярной онлайн-игры. Когда игроки решают перейти на новый уровень профессионализма, они, как правило, нанимают тренера, однако далеко не каждый может себе это позволить. Стартап Богдана Сучика предоставляет доступную аналитику на основе зачастую непонятных для игроков цифр в виде визуализации. Таким образом то, что ранее оставалось за гранью понимания геймера, превращается для него в путеводную звезду.

Цифры учитываются все - это баллы умений и навыков персонажа, сила магии, уровень, проходимость карт, данные о соперниках и самые разные показатели. В дальнейшем Mobalytics планирует охватить и другие игры, такие как Overwatch, DOTA 2 и Counter Strike.

Читайте такжеСтартапы. Спасут ли они украинскую экономику

«До сих пор переполняют эмоции, вся команда очень рада этой победе, и теперь мы планируем еще сильнее поднажать и запустить полноценную версию продукта до конца WorldChampionship. Все деньги планируем пустить на разработку продукта. Точнее сказать, на доработку», - рассказал Богдан.