Искусственный интеллект на конкурсе красоты оказался расистом

В конкурсе приняло участие шесть тысяч человек из 100 стран. Но из 44 победителей (их определяли в разных возрастных категориях) только один оказался чернокожим, еще несколько «красивых» людей оказались азиатами, пишет "Медуза".

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В описании конкурса написано, что робот умеет «видеть» морщины, определять симметрию лица, цвет кожи, пол, возрастную категорию, этнос и другие параметры. Конкурс запустила группа экспертов Youth Laboratories, занимающаяся исследованиями в сфере глубинного обучения при поддержке Microsoft.

Научный руководитель Beauty.AI Александр Жаворонков заявил, что у расовых предпочтений искусственного интеллекта есть ряд причин, но главная в том, что в выборке фотографий, по которой машина училась определять стандарты красоты, было недостаточно чернокожих людей. Робот в итоге сделал вывод, что светлый цвет кожи является признаком привлекательности.